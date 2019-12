Nederland maakt zich op voor Kerstmis, maar in Apeldoorn hangt nog altijd een sinterklaassfeer

Nacht vol bizarre incidenten: politie onderzoekt verband tussen schietpar­tij­en Apeldoorn

9 december Kogels, slachtoffers en bewakingsbeelden van mannen met bivakmutsen die schreeuwend voor een huis staan. Een nacht vol bizarre incidenten in Apeldoorn. Maar is er een verband? Ook met een schietpartij een maand geleden? De politie onderzoekt in elk geval of de twee schietpartijen met elkaar te maken hebben.