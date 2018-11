Nederland staat muurvast: meer dan 1100 kilometer file

Het is een vooral extreem drukke avondspits in Gelderland. Rond 17.30 uur stond er zo’n 271 kilometer file op snelwegen en op N-wegen. Landelijk stond er op dat tijdstip 1131 kilometer file en dat is de drukste spits van dit jaar.

Het najaar is traditioneel de drukste tijd van het jaar op de weg. Met name de drukte in combinatie met regen (vooral in het zuiden) zorgt donderdagavond voor veel oponthoud. Rond Rotterdam begon de spits erg vroeg door technische problemen in de Beneluxtunnel. Daar was een tunnelbuis een tijd dicht omdat de verlichting was uitgevallen. Op de A4 vanuit Den Haag staat daardoor een lange file met een uur vertraging.