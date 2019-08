Nederlander massaal naar notaris: testament steeds populairder, maar worsteling neemt toe

Uit-in-Apel­doorn-app zinloos na faillisse­ment van maker, Apeldoorn Marketing ziet ondanks ‘app-ellende’ kansen

7:00 Waar de eind vorig jaar gelanceerde Uit in Apeldoorn-app aanvankelijk een schot in de roos leek, zit Apeldoorn Marketing er nu behoorlijk mee in haar maag. Door het faillissement van de leverancier is de app al maanden onbruikbaar en niemand die ’m aan de praat krijgt. Maar zoals het goede marketeers betaamt, denken ze bij het bureau vooral in kansen. De website Uitinapeldoorn.nl spitst zich sinds kort nog meer toe op mobiel gebruik.