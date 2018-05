Nederlands-Amerikaanse loc na wereldreis in Lieren

Het gaat om een Amerikaanse Whitcomb; het type dat de eerste grote diesellocomotief van de Nederlandse Spoorwegen was. De machines kwamen in de Tweede Wereldoorlog met het Amerikaanse leger naar Europa, om ingezet te worden bij de bevrijding. Later keerden de meeste exemplaren weer terug naar de VS.

Schip

De loc die nu van de VSM is, heeft er een reis van bijna twee maanden op zitten. Die reis begon in Buffalo in de Verenigde Staten, en ging over het spoor (op een wagon), per schip, met een vrachtauto en het laatste stuk weer over de rails. Een VSM-loc trok de Amerikaan het laatste stuk naar de nieuwe thuisbasis. Daar wacht een grote opknapbeurt.