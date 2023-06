Nederlandse gemeenten overtreden massaal de wet door achterkamertjes in te duiken

4 ongelukken in 5 weken tijd, grote zorgen om gevaarlij­ke weg in Twello: ‘Te gek voor woorden’

In mei was het bijna elke week raak op de Molenstraat - Frans Halsstraat in Twello. Fietsers komen in botsing met autobestuurders, met soms (ernstig) letsel tot gevolg. Omwonenden zijn er klaar mee en eisen maatregelen, net zoals lokale partijen. Die komen er echter niet uit op wat voor manier dat moet gebeuren. ,,Moet er nog een vijfde ongeluk bij komen?”