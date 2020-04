Nederlandse kalversector snakt naar adem

De Nederlandse kalversector heeft het zwaar. Doordat de afzet in de horeca in binnen- en buitenland s weggevallen, draaien de kalverslachterijen nog maar op halve kracht. Kalverboeren houden hun dieren wat langer in het bedrijf.

De kalversector is in Nederland goed voor ruim 1.600 kalverhouders. De meeste kalvermesters zitten in Gelderland en Brabant. Daarom zitten in Gelderland ook de grote slachterijen zoals Ekro en Esa in Apeldoorn en diervoerbedrijven Navobi in Garderen en Alpuro in Uddel. Deze bedrijven vallen onder de VanDrie Group met zijn hoofdkantoor in Apeldoorn.

Andere grote Nederlandse kalverbedrijven zijn Klaremelk in Speuld, Denkavit in Voorthuizen, Fuite in Genemuiden en Vitelco in Den Bosch. Nederland is goed voor ongeveer een derde van de Europese productie van kalfsvlees. De luxere stukken kalfsvlees worden verkocht aan horeca, de goedkopere delen gaan naar de slagerijen en supermarkten.

Europese steun

Marijke Everts van de VanDrie Group zegt dat de kalversector op zoek gaat naar steunmogelijkheden bij de Europese Unie. ,,Vergelijkbaar met de tijd van de BSE-crisis, toen hebben we ook steun gekregen van Europa. We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Deze crisis is ongekend.’’

Volgens Everts is het niet te doen om de kalversector tijdelijk stil te leggen, zolang de coronacrisis de horeca in Europa heeft uitgeschakeld. ,,De kalversector stilleggen t is onmogelijk, want de kalversector is nauw verboden aan de melkveehouderij. Een koe moet elk jaar een kalf krijgen, anders geeft zij geen melk meer. De stiertjes gaan naar de kalvermesters. Als we nu zouden stoppen, valt oop termijn ook de melkveehouderij stil.’’

Slachterijen

De kalverslachterijen in Apeldoorn, draaien nu op verminderde kracht. Uitzendkrachten worden voor minder dagen per week ingehuurd. ,,We proberen het personeel wel te behouden,’’ legt Everts uit. ,,Dus we willen iedereen aan het werk houden, maar zijn genoodzaakt dat voor een paar dagen minder per week te doen.’’

Door de dieren wat langer bij de kalverboeren te houden, wordt een deel van het probleem opgelost. Maar ook stuit op hindernissen, want na acht maanden mogen kalveren wettelijk gezien geen kalveren meer heten. Dan valt het blanke vlees onder een andere categorie vlees: rosé of zelfs rundvlees. Dit betekent een afwaardering van de luxe soort.