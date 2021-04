Negen tips over verdwenen Ercan uit Apeldoorn, maar gouden tip zit er niet bij

Voorster wethouder Van der Sleen overleeft motie van wantrouwen

20 april Wethouder Hans van der Sleen heeft maandagavond in de Voorster gemeenteraad een motie van wantrouwen overleefd. De voltallige oppositie eiste zijn vertrek vanwege uitspraken die Van der Sleen eerder deed in een interview in de Stentor. De wethouder mag blijven zitten omdat de coalitiepartijen Gemeente Belangen en D66 tegen de motie stemden.