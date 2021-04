Negen tips over verdwenen Ercan uit Apeldoorn, maar waar blijft die gouden tip?

De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf bij de verdwijning van de Apeldoorner. ,,Op basis van de informatie die wij hebben, maken wij ons ernstige zorgen en hebben wij een groot onderzoek ingesteld’’, meldt politiewoordvoerster Sigrid Passchier. ,,Ook is het niks voor Ercan om niet thuis te komen, zijn partner is zwanger en daar was hij heel blij mee.’’

Geen gouden tip

Onder de negen tips die binnen zijn gekomen zit volgens Passchier de gouden tip niet. Veel tips gaan over mensen die denken Özturk na 28 maart nog ergens te hebben gezien. Passchier: ,,Het onderzoek naar de vermiste Ercan is nog steeds in volle gang. Als wij meer informatie hebben die wij kunnen delen, zullen we dat zeker doen.’’

Özturk is inmiddels al 3,5 week zoek. Hij is zondagmiddag 28 maart vertrokken uit Apeldoorn; hij zou bij het Zuiderpark, dicht bij zijn ouderlijke woning, in een auto zijn gestapt bij iemand. Onduidelijk is om wie het gaat, de politie kan daar hangende het onderzoek niets over zeggen. Özturk, die mits nog in leven afgelopen dinsdag 30 jaar is geworden, had een of meerdere afspraken in Deventer staan.

Naasten zwijgen

Of hij daar ooit is aangekomen is onzeker. Aan de Deventer Lebuinuslaan is een flatwoning door de politie minutieus onderzocht. Waarschijnlijk zijn daar echter geen sporen van de Apeldoorner gevonden omdat de politie vervolgens in twijfel trok of Özturk Deventer die dag wel bereikt heeft.

Ondertussen doen naasten van de verdwenen Ercan er het zwijgen toe. Verzoeken om informatie en contact met de Stentor worden niet gehonoreerd.

Özturk is met een lengte van 1.70 meter vrij klein, heeft een fors postuur, kaalgeschoren hoofd en een lichtgetinte huidskleur. Toen hij verdween droeg hij een donkerblauwe spijkerbroek, zwarte schoenen, een donkerblauwe jas (merk Stone Island) en een zwart petje.

