Nelson Schoenen naar CoolCat-pand in Apeldoorn; boven winkel mogelijk hotel

Gelre ziekenhui­zen in Apeldoorn en Zutphen weer een stapje dichter naar ‘normaal’: coronatent verdwijnt

12:53 Mensen die Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn of Zutphen bezoeken, kunnen vanaf maandag weer meteen het gebouw in. De controle op corona-klachten gebeurt dan niet meer in een speciale tent.