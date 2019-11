Nestor van Apeldoorns cultureel leven, Herman Hafkamp (94), overleden

Pakket­buurt­punt maakt chronisch zieke Diana blij: ‘Heerlijk, het praatje aan de deur’

12:03 Diana Adams uit Heerde is door een chronische ziekte aan bed gekluisterd. Om toch in contact met mensen te blijven, besluit ze een buurtpunt van Homerr aan huis te openen waar Heerdenaren hun online bestelde pakketjes kunnen afhalen. De opbrengst maakt Diana over aan een goed doel: stichting De Knuffelkonijntjes. ‘Zo helpen we elkaar een beetje’.