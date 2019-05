Net aangelegde straat in Apeldoorn al weer opgebroken: ‘Dit is krankzinnig!’

Aan de Stepraedthof in Apeldoorn zijn ze met stomheid geslagen. De straat aan de rand van Park Zuidbroek was amper beklinkerd of ze werd al weer opgebroken.

Zelden heeft Mariecke Siezen haar man Bernhard Bakker zo verbouwereerd binnen zien komen als afgelopen woensdag. ,,Yoh, ze gooien het weer open”, doelde hij op de net gelegde klinkerweg voor hun huis aan de Stepraedthof.

,,Het is een dure straat. Qua materialen en qua aanleg’’, weet Bakker. ,,De jongens die dat gedaan hebben verdienen een pluim. Ze hebben dat heel zorgvuldig gedaan. Toen ik laatst voorstelde om er met de auto overheen te rijden werd me dat door hen ook afgeraden. Ik dacht het zo goed ‘aangestampt’ zou worden. Ze verzekerden me dat het juist beter was om dat niet te doen. Dus daar heb ik me aan gehouden.”

Kabel

Maar wat schetste zijn verbazing? De met zorg gelegde klinkers werden er woensdag doodleuk weer uitgehaald. Bakker ging om opheldering vragen. ,,Het graafwerk bleek nodig te zijn om een kabel aan te leggen voor het elektriciteitskastje dat daar komt’’, wijst hij vanuit zijn woning naar de voetbalkooi in Park Zuidbroek. ,,Terwijl de betonnen plaat waarop optredens gegeven kunnen worden, begin dit jaar al geplaatst is. Waarom hebben ze toen ook niet meteen de elektriciteit geregeld? Dit is krankzinnig!”

Zijn vrouw stipt aan dat niet alleen de kakelverse klinkerweg voor deze actie is opengehaald. ,,Er is ook een sleuf gegraven door de nieuwe beplanting, door het nieuwe wandelpad in het park en door de grond voor de voetbalkooi. Die is recentelijk ook al open gelegd om een drainage aan te leggen.”

Kapitaalvernietiging

Het schoolvoorbeeld van kapitaalvernietiging, vindt het echtpaar. ,,Voor een gemeente die al eens onder curatele heeft gestaan en nu geconfronteerd is met grote tekorten op haar begroting vanwege de jeugdzorg, is het stuitend dat het geld op deze wijze zo over de balk wordt gegooid. Hier hadden met afstemming van planningen vele euro’s en vele ergernissen bespaard kunnen worden.”