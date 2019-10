Net bevallen herdershond Daantje ‘pleegmoeder’ vijf gedumpte kittens in Apeldoorn

videoZe is zelf nog maar net bevallen van zeven pups, maar herdershond Daantje heeft zich ontpopt tot pleegmoeder van vijf gedumpte kittens. De gedumpte jonge kittens werden vanuit het dierenasiel Kuipershoek in Apeldoorn ondergebracht bij een pleeggezin, waar herdershond Daantje de kittens nu van moedermelk voorziet.

De vijf kittens werden vorige week door de dierenambulance bij het dierenasiel binnengebracht. ,,Ze zijn 's avonds in de buurt van Apeldoorn langs de weg gevonden, in de leeftijd van één tot tien dagen oud’’, vertelt Carmen Silos van de Dierenbescherming Nederland. ,,Als ze niet waren gevonden, was de overlevingskans nul. In totaal zijn er in een week tijd 17 jonge kittens in het asiel binnengekomen.’’

De kittens worden vanuit het asiel ondergebracht bij pleeggezinnen, die de zorg voor de kleintjes op zich nemen. In één van de gezinnen heeft herdershond Daantje zich nu ontfermd over de vijf kittens. Silos: ,,De hond is zelf onlangs bevallen van 7 pups, maar die zijn inmiddels van de borst af. Toen de kittens bij de buik van de hond lagen, begonnen ze met hun pootjes bewegingen te maken waarmee ze normaal gesproken moedermelk proberen binnen te krijgen. Er wordt nu goed in de gaten gehouden of de kittens daadwerkelijk melk binnenkrijgen, en als het nodig is krijgen ze extra flesvoeding.’’

Warme zomer

Wanneer de kittens voldoende aangesterkt zijn, worden ze ter adoptie aangeboden via de website van het asiel. Door de hoge temperaturen van afgelopen zomer is er volgens Silos nu een tweede golf aan kittens die geboren worden. ,,Door de hitte krijgen de katers de kolder in de kop. Het probleem is dat de katers vaak niet gecastreerd zijn, en ook de poezen zijn lang niet allemaal geholpen. Dat zorgt er nu voor dat er extreem veel kittens zijn. In totaal zijn er in Nederland rond de 3600 kittens bij de dierenasiels binnengebracht.’’