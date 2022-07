Net gerepareerde camper duikt struiken in bij ongeval op A50

MET VIDEO Rob van Riswick is 82, wil dolgraag aan het werk, maar heeft na 350 brieven nog geen succes: ‘Doodgaan kan altijd nog’

Hij is 82 jaar, maar genieten van zijn pensioen? Niet voor Rob van Riswick. De Apeldoorner is naar eigen zeggen ‘zo fit als een hoentje’ en wil dolgraag aan het werk. 350 brieven verder heeft hij echter nog geen baan gevonden. Toch geeft Rob niet op. ,,Ik ga door totdat ik wat vind of dood omval.”

4 juli