Net nu de kappers weer open mogen, gaat deze grote salon in Apeldoorn kopje onder: ‘De derde lockdown was funest’

Op de dag dat uitlekt dat de kappers weer op afspraak mogen knippen, maakt Bertie Koolman bekend dat hij per direct zijn zaak Partners Hairstyling sluit. De 53-jarige Koolman ziet geen andere uitweg meer. ,,De verliezen lopen met tienduizenden euro’s op. Ik krijg het niet meer voor elkaar. Ook niet als we wel weer open zouden mogen. De zaak, nog niet zo lang geleden een goedlopend bedrijf, zou ons pensioen zijn. We hebben nooit gekke dingen gedaan, verre reizen gemaakt of in dikke auto’s gereden. Maar al het geld heb ik nodig gehad om corona zakelijk te overleven. Het is niet gelukt. De derde lockdown is funest geweest.’’