Netwerk voor snel internet in Apeldoorn zit nog in de wachtkamer

Blauwe straatver­lich­ting in Apeldoorn: er is een verklaring voor

24 november Je kan er van alles bij verzinnen: een paar lantaarnpalen in Apeldoorn-Zuid geven sinds kort opvallend blauw-violet licht. Is het een proef om te ontdekken of een andere kleur licht duidelijker zicht geeft? Markeert het een speciale plek? Is het een vorm van kunst? Helaas, zo spannend blijkt het antwoord niet te zijn.