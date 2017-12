Nick regelt tijdens Serious Request het parkeren, ook als er geen auto's komen

Brandje bij Turkse Supermarkt in Apeldoorn snel onder controle

7:28 In winkelcentrum 't Fort aan de Linie in Apeldoorn is even na 23:30 uur brand uitgebroken bij een Turkse supermarkt. Vanwege de rookontwikkeling was niet duidelijk wat omvang van de brand was, uiteindelijk bleek de brand in tussenwanden in het pand te woeden.