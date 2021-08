Nico Manenschijn is nog niet weg te denken uit selectie van Dynamo

Corona maakt kamperen weer populair: 'Vorig jaar was goed, dit jaar is nog beter’

17 augustus Kamperen is weer helemaal hot. Er komen steeds meer campings bij en dan vooral kleintjes die opereren op boerenerven onder de vlag van Stichting Vrije Recreatie (SVR). Die groei zette al voor corona in, maar de pandemie gaf er een aardige extra zwaai aan, blijkt uit cijfers van SVR en de Kamer van Koophandel. Herre Dijkema van VisitVeluwe: ,,De campingtrend is back to basic.”