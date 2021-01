Nicole biedt in Het Maashuis in Apeldoorn kinderen met autisme broodnodige structuur

Carlos L. (23) uit Apeldoorn slaat rivaal na ruzie op Instagram over een meisje in elkaar

17:28 Met een blanco strafblad moest de 23-jarige Carlos L. uit Apeldoorn zich donderdag zomaar opeens melden bij de politierechter in Zutphen voor twee ernstige geweldsmisdrijven. Volgens hem was hij alleen betrokken bij een mishandeling op 6 juni 2018 aan de Oude Beekbergerweg. Daarbij sloeg hij een jongen na een ruzie op Instagram over een meisje behoorlijk in elkaar.