Niemand rijdt te hard op onze A50: ‘Maar de ze komen straks wel weer, het is zo verslavend als roken’

Apeldoorn­se volkszan­ger Frank van Etten brengt ode aan zorgmede­wer­kers en vervloekt de hamste­raars

17:32 'Voor iedereen een opkikkertje’. Dat was de insteek toen Frank van Etten maandag achter zijn piano schoof om een coronaliedje te maken. Het resultaat was er 7 minuten en 39 seconden later: ‘Voor al die mensen uit de zorg'. Maar eigenlijk voor iedereen, blijkt uit zijn tekst.