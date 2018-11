Niet-aangeboren hersenletsel: ‘Mama leidde iedereen om de tuin’

De door het koeknuffelen bekend geworden Marente Bouman (60) uit Klarenbeek liep in 2013 bij een motorongeluk Niet-Aangeboren Hersenletstel op. Twee van haar vier dochters, Inka en Karlijn, over de vijf heftige jaren die volgden.

Wanneer u halverwege dit verhaal bent, zult u het niet geloven. Maar het krijgt echt een happy end. Eerst moeten we echter terug naar 2013. Het gaat de familie Hupkes dan voor de wind. Vader Jaap, moeder Marente en hun dochters Lizet (nu 34), Inka (33), Karlijn (30) en Mirre (28) bestieren samen een goedlopende melkveehouderij en zorgboerderij. Het door hen bedachte koeknuffelen is zelfs een landelijke hit. Ze vormen het schoolvoorbeeld van een gelukkig gezin.

Botbreuken

Op een zonnige zondag in mei verandert dat als donderslag bij heldere hemel. Marente krijgt een ernstig motorongeluk. Hoewel ze met diverse botbreuken flink in de kreukels ligt, komt de echte schade pas later aan het licht. Doordat ze ook Niet Aangeboren Hersenletstel (NAH) oploopt, transformeert ze in een compleet ander mens.

Dochter Inka heeft dat van het meest nabij meegemaakt. ,,Toen het ongeluk gebeurde was ik voor een jaar naar Australië. Ik ben drie maanden eerder terug gekomen en heb die periode voor mijn moeder gezorgd. Ze had veel last van prikkels als geluid en licht. Alleen wilde ze daar niet aan toegeven. Ze was ontoerekeningsvatbaar. Af en toe flipte ze de pan uit. Heel heftig! Maar voor de buitenwacht kon ze doen alsof er niets aan de hand was. Mensen adviseerden me om de hulp aan professionals over te laten. Tegelijkertijd werd ik heel erg geclaimd door mijn moeder.’’

Manipuleren

Het gaat van kwaad tot erger. Zo wil Marente heel graag op reis. Omdat haar dochters dat zeer onverstandig achten, weten ze steevast een stokje voor die trips te steken. Tot begin 2014. ,,Om ons te bedanken voor alles, nodigde mama ons uit voor een etentje. Maar in werkelijkheid vroeg ze ons om toestemming om naar Lanzarote te gaan. Ze was dus ook manipulatief. Het lukte ons nu niet om haar tegen te houden’’, vertelt Karlijn.

Het nare voorgevoel komt uit. Op het Spaanse eiland gaat het helemaal mis. ,,Kijk’’, zegt Karlijn, terwijl ze op haar telefoon een foto tevoorschijn tovert. ,,Hier poseert mama als een boom. Ze is daar in een psychose geraakt. Bovendien raakte ze letterlijk alles kwijt, waaronder haar mobiel. We hebben ons vreselijke zorgen gemaakt. Uiteindelijk zijn we haar via het hotel op het spoor gekomen. We stonden op het vliegveld te wachten en wisten niet eens of ze in het vliegtuig zat. Bizar gewoon.’’

Superintelligent

Eenmaal thuis ontkomt Marente niet aan een opname. Ook geen succes volgens haar dochters. ,,Mama is superintelligent en leidde iedereen om de tuin. Ook de specialisten was ze te slim af. Net als onze oma. Die heeft haar mee naar huis genomen. Maar ook zij kwam er al snel achter dat mama een spel speelde. Pas toen ze later in Wolfheze werd opgenomen is het de goede kant opgegaan. Zij zijn ze gespecialiseerd in Niet Aangeboren Hersenletsel. Ze leerde daar haar situatie accepteren en de medicatie sloeg aan’’, zegt Inka, met wie het in die tijd zelf juist bergafwaarts gaat. ,,Toen mama werd opgenomen, ben ik ingestort.’’

Partner

Grote vraag is natuurlijk waar vader Jaap in dit verhaal is gebleven. ,,Onze ouders waren echt perfecte samenwerkingspartners. Ons sterke gezin leek ook niet kapot te kunnen. Maar na het ongeluk stootte mijn moeder mijn vader af. ‘Ga jij maar verder’, zei ze. Ze stimuleerde hem ook om een nieuwe partner te zoeken. Die heeft hij gelukkig gevonden. Mama trouwens ook’’, vertelt Karlijn.

Duizendpoot

Haar eigen relatie met haar moeder is beetje bij beetje ook weer beter geworden. ,,Ik ben opnieuw kennis aan het maken met mijn moeder. Mensen die haar nu voor het eerst ontmoeten, vinden haar een duizendpoot. Maar ze schakelt veel minder snel dan vroeger. Toen was ze bij wijze van spreken een tienduizendpoot. Maar ze is een stuk rustiger geworden. Bovendien staat ze nu altijd voor ons klaar. Als ik voorheen met iets zat, moest ik dat in de agenda zetten... Dit verhaal heeft dus een happy end. We hebben er een leukere moeder voor terug gekregen.’’

Geluk

Hoewel Inka daar net zo over denkt en het neigt naar ‘eind goed, al goed’ vragen de zussen toch aandacht voor de veiling die hun moeder op 17 november van 14.00 uur in het MFC in Klarenbeek houdt. De opbrengst van de door haar geschilderde kunstwerken gaat namelijk naar een project voor kinderen van ouders met NAH. ,,Het is erg belangrijk dat daar aandacht voor komt. Als de hulpverlening eerder en beter op gang was gekomen, hadden wij geen strijd tegen mama hoeven voeren. En dan hebben wij nog heel veel geluk gehad dat we met z’n vieren zijn. Er zijn ook kinderen die er helemaal alleen voor staan.’’