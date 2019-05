Niet de voorzitter, maar ander lid van de Vereniging van Eigenaren maakte stennis in Apeldoornse woonwinkel

Ondernemer Marco Jutte meldde in een interview vrijdag in de Stentor dat de voorzitter onlangs in zijn zaak in beschonken toestand stennis maakte en daarmee klanten wegjoeg. Volgens Jutte deed deze persoon, die in het appartementengebouw boven de winkel woont, zich nadrukkelijk voor als de baas van de vereniging. ,,Het is kwalijk dat iemand zich voorzitter noemt terwijl hij dat dus, naar nu blijkt, niet is", zegt Jutte, nu hij de daadwerkelijke voorzitter in zijn winkel treft. Voorzitter Kalksma neemt het voorval - net als bestuurder Cas Ploeg van de Vereniging van Eigenaren - hoog op. ,,Stennis maken moet je al niet doen en dan ook nog zeggen dat je de baas van de vereniging bent, dat kan natuurlijk niet. We gaan met de persoon in kwestie praten.’’