Niet iedereen is bang voor wolf: ouders wisent-kalfje jagen roofdier simpel weg

9-Jarige Tessa uit Apeldoorn brengt haar schilderij van Rembrandt naar het Rijksmuse­um

11:25 Ze kreeg tranen in haar ogen, toen haar moeder vertelde dat ze haar schilderij naar het Rijksmuseum mocht brengen. ,,Tranen van geluk, echt’’, vertelt de 9-jarige (vandaag is ze jarig-, red.) Tessa Aberson uit Apeldoorn. Haar portret van Rembrandt is doorgedrongen tot de finaleronde van de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt in het Rijksmuseum.