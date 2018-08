Niet zeker of gepakte overvaller alle vijf overvallen in Apeldoorn heeft gepleegd

Het is nog niet zeker of de 30-jarige man die is aangehouden voor een reeks overvallen in Apeldoorn, alle vijf de overvallen heeft gepleegd. De politie liet woensdagavond beelden zien van een poging tot een overval op de Big Bazar op 13 juni in Apeldoorn zien, in de hoop daar een antwoord op te krijgen.

De 30-jarige man is op 24 juni aangehouden. ,,In eerste instantie is ook vanuit ons gecommuniceerd dat de man verdacht wordt van het plegen van vijf overvallen in Apeldoorn. Maar uit de verhoren wordt niet helemaal duidelijk of hij ook verantwoordelijk is voor die poging tot een overval op de Big Bazar aan de Mariastraat'', legt politiewoordvoerder Henny Plant uit. ,,Daarom laten we nu opnieuw de beelden van de overval zien, in de hoop dat er getuigen zijn die de man herkennen.''

Poging

Op camerabeelden is te zien hoe de man binnenkomt bij de Big Bazar, richting de kassa loopt en iets achter zijn broekriem laat zien. De kassamedewerkster ziet echter kans om op een overvallenknop te drukken, waarna de man er, zonder buit, vandoor gaat. Hij springt bij iemand anders achterop de fiets. ,,We zijn echt op zoek naar de man die de winkel in is gelopen, niet zozeer naar de andere man op de fiets.''

Aanhouding