Niets is wat 't lijkt in de bossen bij Hoenderloo

video Groepshul­di­ging voor diamanten echtparen blijkt eigenlijk veel leuker én verrassen­der

10 november Na tientallen jaren onverwachts die man weer ontmoeten met wie je ooit in je eerste baan stapte. En de lekkerste hapjes voorgezet krijgen op een chique locatie. Dat is even wat anders dan thuis opgelaten een wethouder ontvangen met een kopje koffie. Voor Feite Bongaarts (83) is het duidelijk: een gezamenlijke huldiging van 60-jarige bruidsparen is een prima aanpak.