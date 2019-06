Nieuw bord moet in Apeldoorn brood voeren aan eendjes terugdringen

Audi A7 brandt volledig uit op afgesloten bedrijven­ter­rein in Apeldoorn, brandstich­ting wordt niet uitgeslo­ten

7:29 De brandweer is van zaterdag op zondagnacht uitgerukt voor een buitenbrand in Apeldoorn. Op het afgesloten bedrijfsterrein van Noordegraaf Thermovloeren gelegen aan kanaal Zuid stond een Audi A7 in lichtelaaie.