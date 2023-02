‘Nieuw elan voor de regio’, Stedendriehoek presenteert plannen aan premier Rutte

met video Inzame­lings­ac­tie Apeldoorn­se moskee in volle gang: ‘Grenzen, religie en afkomst doen er niet toe’

,,Waar moeten de zaklampen en kunnen we een doos maken voor paracetamol?’’ Het zijn ongebruikelijke vragen in het bijgebouw van de Eyup Sultan Moskee in Apeldoorn. Daar is een inzamelingsactie voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije, Syrië en Libanon in volle gang.

7 februari