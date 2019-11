Nieuw, groener schoolplein boordevol uitdagingen voor leerlingen Zonnewende in Apeldoorn

Gewoon geduld hebben op de woning­markt? Deelnemers Dag van Gelderland breken zich er het hoofd over

Moeten we nu ook bouwen in het groen om het tekort op de woningmarkt weg te werken? Of moeten we gewoon geduld hebben en trekt de volgende recessie het tekort wel weg? Dat is een van de dilemma's waar de deelnemers aan de Dag van Gelderland zich woensdag het hoofd over breken.