Nieuw kampioenschap in Apeldoorn: wie blijft het langst onder bier?

Kopje onder gaan in een grote bak bier. Het is misschien wel de droom van sommigen, in elk geval is er komend weekend ook een Apeldoorns kampioenschap aan gekoppeld. Wie blijft het langst onder de bierspiegel?

De zogenoemde bierdip is zaterdag onderdeel van het SOAP Festival bij de gelijknamige strandtent op het Zwitsal-terrein. Bierbrouwerij De Vlijt (van de Veluwse Schavuyt) is met de wedstrijd op de proppen gekomen. Roger de Frankrijker, verbonden aan die brouwerij, vertelt.

Wat gaat er precies gebeuren?

,,We zetten een balastbak neer met daarin duizend liter bier. Wie het langst onder bier kan blijven is Apeldoorns kampioen.’’

Hoe is dat idee ontstaan?



,,We hadden onlangs bij De Vlijt een partij bier die niet door de laatste kwaliteitscontrole kwam. Toen dachten we: misschien is het leuk om daar een duik in te nemen. En zo kwamen we op het idee van een wedstrijd. Een bierduik is trouwens een paar jaar geleden een keer gehouden in de Kapelstraat (nieuwjaarsdag 2009, red.).’’

Afgekeurd bier - word je daar niet ziek van?

,,Je kan er rustig een slok van nemen hoor. Het is bier dat we niet in de handel brengen omdat de smaak niet aan alle voorwaarden voldoet, maar je wordt er zeker niet ziek van. In feite is er niets mis mee. Dus als je stiekem wil proeven of een rietje mee wil nemen: prima. Hoewel het zaterdag wel warmer wordt, dus een echt lekker koud biertje zal het niet zijn.’’

En andere risico’s van jezelf onderdompelen in bier?



,,We houden natuurlijk toezicht zodat iemand niet té lang onder blijft. En verder zijn er douches beschikbaar zodat je jezelf na afloop kan afspoelen. Dat lijkt ons wel zo prettig.’’

Is er een streeftijd voor de overwinning?

,,Poeh, ik zou niet weten wat haalbaar is. En nee, ik doe zelf niet mee. Ik heb als kind al in de bierketel gelegen.’’

Wat is er te winnen, behalve de eer?

,,Onder meer toegangskaarten voor het Oktoberfest en een rondleiding door de brouwerij. En: je houdt er in elk geval als het goed is een zachte huid aan over. Want bier is goed voor je huid.’’