Nieuw leven in oude ambachtsschool van Apeldoorn: ‘Trots dat dit blijft bestaan’

OPROEP | Hoe ziet jouw kerstdiner in coronatijd eruit? Stuur je foto in!

25 december Alle horeca is dicht, dus een kerstdiner buiten de deur zit er deze dagen niet in. En omdat we zoveel mogelijk thuis moeten blijven, is er genoeg tijd om een kerstdiner in elkaar te zetten. Toch? Wat heb jij op je bord liggen deze eerste en tweede kerstdag? Laat het ons weten!