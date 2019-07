Nieuw leven lonkt voor verpauperde wok-locatie bij Beekbergen

Veluwe aast op winterpopu­la­ri­teit: ‘Ook dan hebben we de toerist genoeg te bieden’

7:40 Nog altijd beperkt de vakantiegekte op de Veluwe zich vooral tot het zomerseizoen. In de winter staat het toerisme in deze regio op een laag pitje. Daar moet verandering in komen, vindt Herre Dijkema, directeur van VisitVeluwe. ,,Ook in de winter heeft de Veluwe voldoende te bieden.’’