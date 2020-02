Nieuw Milligen ziet mariniers graag komen: ‘Zorgt voor een beetje leven in de brouwerij’

Jany uit Apeldoorn blij met plek in finale Miss Beauty of Gelderland

13:11 De Apeldoornse Jany van Dooren staat eind maart in de finale van Miss Beauty of Gelderland 2020. Negentien vrouwen strijden om de felbegeerde titel. De winnares is verzekerd van deelname aan het Grand Gala Miss Beauty of the Netherlands dat eind augustus plaatsvindt.