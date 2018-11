Nieuw onderzoek naar snelle fietsroute Apeldoorn - Epe

Vaste kerstbomen­ver­ko­per van Karwei Apeldoorn moet op het laatste moment nieuwe plek vinden voor de verkoop

6:00 Dat kwekers Jacqueline en Egbert Veldhuis uit Vaassen zaterdag op hun vaste plek kunnen starten met de verkoop van kerstbomen, is wel zo goed als uitgesloten. Zes jaar lang was het parkeerterrein voor de Karwei in Apeldoorn - Noord hun verkoopstek, maar door de brand die afgelopen dinsdag de bouwmarkt volledig in de as legde moeten ze hun plannen omgooien.