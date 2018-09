'Nieuw openbaar toilet in Beekbergen is een toppertje'

Eén blik op de nog vrij zeldzame wc-soort (er staan er maar zes van in Nederland) en we hebben het antwoord al. Er is een urinespoor zichtbaar op de GreenPee in Beekbergen. Dat loopt precies over de plek waar de 'e' van de gemeente Apeldoorn zou moeten zitten. Het is gissen of die er af gepiest is of dat het het werk is van grappenmakers.

Of de schoonmaak is iets te drastisch geweest. Buurtbewoner Erwin Nieuwenhuis ziet namelijk dat het duurzame toilet geregeld gereinigd wordt. Hij is blij met een wc aan de rand van het dorpspark. ,,Ik heb er zelf ook al in geplast. Toen-ie er net stond. Je moet zo'n ding toch even testen. Maar ik zie dat er sowieso best wel veel gebruik van wordt gemaakt. Al is niet iedereen er positief over. Maar wat wil je dan, dat ze bij je in de tuin staan te plassen?''

Nutteloos

Volgens de aan de Papenberg woonachtige Bas Buitenhuis valt het echter wel mee met de wildplassers. ,,Ik vind het ook maar een nutteloos ding. Ik heb er ook nog niemand in zien plassen. Waarschijnlijk gebeurt dat vooral 's avonds en 's nachts.''

Als we uitleggen dat de GreenPee er vooral is voor de mensen uit de nabijgelegen instellingen, stelt hij zijn mening enigszins bij. ,,Wij hebben niet zo heel veel overlast van mensen die in het park hun behoefte doen. Maar voor die mensen is het misschien wel een goede plek.''

Dat blijkt wel als we Richard de Vries, uitvinder van de GreenPee, naar de eerste cijfers vragen. ,,Maandag is er 80 liter uitgehaald. Ervan uitgaande dat iemand gemiddeld 250 cc plast, hebben is vorige week dus zo'n 300 keer gebruik van gemaakt. Daar sta ik zelf ook van te kijken.''

Succes

Hans Sangers is voor een groot deel verantwoordelijk voor dat succes. ,,Ik woon hier sinds drie weken en gebruik 'm vrijwel dagelijks. Het is een toppertje'', jubelt de import-Beekbergenaar, terwijl hij even verderop in het zonnetje van een pilsje geniet. ,,Ik zit heel vaak met een blikje bier op dit bankje en het is echt een uitkomst. Niet alleen voor bierdrinkers, maar ook voor toeristen. Want waar moet je anders heen om te plassen?''