Nieuw plan voor Huize Vrijland: 130 arbeidsmigranten in geloofshuis bij Wenum Wiesel

Update Kettingbot­sing op A50 bij Apeldoorn: weg weer vrij

10 februari Op de A50 bij Apeldoorn is aan het begin van de avond een ongeluk gebeurd. Het gaat om een kettingsbotsing. De weg was daardoor enige tijd afgesloten, maar iets na 19:00 uur was deze weer vrij. De flinke file die er in eerste instantie stond, nam daarna af.