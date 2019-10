Nieuw rapport: stikstof op Veluwe moet helft minder en daarom moet aantal veehouderijen fors omlaag

In Apeldoorn mag je straks in het weekend ook ná 3 uur 's nachts de kroeg in

22 oktober Nog even en dan mag je in Apeldoorn in het weekend ook om half vier 's nachts nog de kroeg in. Het 'venster-uurtje’ waarbij kroegen om vier uur sluiten maar er na drie uur al niemand meer in mag, verdwijnt vanaf 1 december. Eerst een jaar lang als proef, daarna mogelijk permanent.