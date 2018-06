Nieuw spel in Apeldoorns klimbos: bloedfanatiek de bomen in

Drie gebieden

,,Het bos bestaat uit drie gebieden: het gele zonnegebied, blauw is het watergebied en het groene is het aardegebied'', legt gamedesigner Rob Nelissen uit. ,,Per boom kun je zien wat je nodig hebt zodat je ze voor jouw team kunt winnen. De opperboom Borag geeft elke drie minuten muntjes weg aan de teams en de andere bomen geven ook muntjes weg als je ze hebt geclaimd.''

Bomen claimen

De bezoekers van de kick-off werden in meerdere groepen verdeeld. Alexander Besten, die met zijn zoon Keano (10) in het roze team zat, werkt bij INCAA, een bedrijf dat geholpen heeft bij de ontwikkeling van het spel. ,,Geweldig om te zien hoe bloedfanatiek die kinderen er allemaal van worden. En ik ben het zelf ook, want je gaat erin mee.''

Buitenspelen

Jan-Paul de Beer van het bedrijf Springlab bedacht een jaar of drie geleden het idee voor dit spel. ,,De missie van Springlab is om mensen meer te laten bewegen op een dag. Want op kantoor zitten we en daarna hebben we vaak geen zin meer om te bewegen. Elke week komen er wereldwijd wel duizend nieuwe games uit, maar bijna geen spellen die je lekker buiten kunt doen.'' Hij is blij dat het spel nu te doen is in het Klimbos. ,,Het mooiste zou zijn als we dit spel zo kunnen maken dat je het thuis ook buiten kunt spelen.''