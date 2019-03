Nieuw stadhuis: wethouders Apeldoorn gaan flexwerken

Sainte Marie in Apel­doorn-Zuid blijft langer in gebruik

14:54 Bewoners van Sainte Marie in Apeldoorn kunnen langer in dat woonzorgcomplex blijven wonen. Zorgorganisatie KleinGeluk was eerst van plan het gebouw in 2020 te verlaten, maar de huurovereenkomst is nu verlengd tot eind 2022. Wat er op lange termijn met die locatie gebeurt is nog niet bekend.