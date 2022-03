Nieuw theater in Apeldoorn, op plek waar straks woningen komen: ‘We nemen een groot risico’

uitslag verkiezingen Lokaal Belang ondanks partijperi­ke­len weer de grootste in Brummen: ‘We zijn er stil van’

Lokaal Belang is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Brummen. De lokale partij heeft de zege die zij behaalde in 2018 ruimschoots overgedaan en behaalde zelfs een zetel meer dan toen. Lijsttrekker Luuk Tuiten reageert stomverbaasd: ,,Dit had ik in mijn stoutste dromen niet verwacht.”

17 maart