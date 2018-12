Nieuw Wolvenplan provincies: gevaarlijke wolven mogen sneller gedood worden

VideoHet aantal situaties waarin wolven in Nederland mogen worden gedood wordt waarschijnlijk flink uitgebreid. Tot nu toe mag dat enkel wanneer een wolf mensen in acuut gevaar brengt. Straks mag het ook als een wolf bijvoorbeeld honden doodt of herhaaldelijk goed beschermd vee aanvalt. Dat staat in het nieuwe Wolvenplan van de provincies.

Na een afwezigheid van anderhalve eeuw keerde de wolf in 2015 terug in Nederland. Vooralsnog gaat het om individuele wolven die door het land zwerven. Dat is niet zonder gevolgen: dit jaar zijn al zeker 135 schapen geëindigd als wolvenhapje. De verwachting is dat de wolf zich permanent in ons land zal vestigen.

Beschermde soort

Om die reden hebben provincies het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuw Wolvenplan; een handleiding waarin wordt beschreven welke maatregelen nodig zijn om de situatie beheersbaar te houden. Een ingewikkelde opgave omdat de wolf een zeer streng beschermde diersoort is. Tot nu toe mag een wolf bijvoorbeeld enkel worden afgemaakt als er acuut gevaar dreigt voor de mens. Gedeputeerde Staten moeten daarvoor toestemming geven en als daar geen tijd voor is kan de burgemeester toestemming geven een wolf te doden.

Agressief

In het nieuwe Wolvenplan, dat in januari nog door het bestuur van het Interprovinciaal Overleg definitief moet worden vastgesteld, is het aantal situaties waarin wolven gedood mogen worden flink uitgebreid. Een wolf die herhaaldelijk goed beschermd vee doodt of preventieve maatregelen continu weet te omzeilen kan onder voorwaarden worden afgemaakt. Ook een wolf die mensen meermaals benadert is straks zijn leven niet meer zeker. Datzelfde geldt voor wolven die agressief zijn naar honden.

Te ver

Expertisecentrum Wolven in Nederland vindt dat het Wolvenplan hierin te ver gaat. ,,Het is begrijpelijk een wolf te doden als er onveilige situaties zijn voor mensen, dat snappen wij”, zegt woordvoerder Glenn Lelieveld. ,,Maar als een boer zijn preventieve maatregelen niet op orde heeft waardoor zijn schapen continu gepakt worden, dan gaat het ons te ver om de wolf daarvan de schuld te geven. Of als een recreant zijn hond in het bos niet onder appel houdt waardoor een wolf een waarschuwingsbijt geeft, ook dan kun je wat ons betreft niet de schuld bij de wolf leggen. Dit nog even lost van een praktisch bezwaar, want hoe weet je zeker om welke wolf het gaat.”

Volgens Lelieveld tonen dit soort situaties aan dat Nederlanders verleerd zijn met wolven samen te leven. ,,Dat moeten we echt opnieuw leren doen.”