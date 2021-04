Nieuw zwembad in Apeldoorn komt niet op de plek van Sprenkelaar

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Fikse coronapiek in IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland, reden tot zorgen op Urk

11:58 Er zijn 1100 positieve coronatests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Dat aantal ligt fors boven het gemiddelde in de maand april. Een etmaal eerder kwamen er 770 besmettingen bij. Een deel van de explosieve stijging zit ’m in de vertraagd verwerkte tests van eerdere dagen. Niettemin is ook dan het aantal nieuwe besmettingen in deze regio hoog.