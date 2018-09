Nieuw zwembad in Apeldoorn-Noord

Van sprinkler tot hittedetec­tor: Politie Oost-Nederland aan de slag met tips tegen autobran­den

28 september Een sprinklerinstallatie in een auto, zodat een brand meteen kan worden geblust. Het idee van de Stentor-lezer Marice Spoelstra wordt door de politie Oost-Nederland enthousiast ontvangen. Sterker: er schijnt al zo'n systeem te worden gemaakt, heeft politieman Simen Klok begrepen. De politie riep deze week de hulp in van experts om autobranden terug te dringen en op te lossen. Met vijftig van hen is al gebrainstormd en dat heeft een hoop ideeën opgeleverd.