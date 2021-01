Nieuwbouw en villa’s moeten noodlijdend landgoed Deelerwoud redden: ‘We willen weer leven in de brouwerij’

15.000 liter water door de riool Loenen om aan doordrin­gen­de benzine­lucht te ontkomen

26 januari In Loenen is vandaag op verschillende plekken een flinke benzinelucht uit de rioolputten gekomen. In eerste instantie zijn het bewoners van de Voorsterweg die de vreemde lucht ruiken. Later op de dag stinkt aan de Hoofdweg, in het verlengde van de Voorsterweg.