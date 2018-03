Nieuwbouw Spartahof in Apeldoorn krijgt vorm

Video Feest op Kopermolen na verbouwing schoolgebouw

15:28 De verbouwing van De Kopermolen is zo goed als afgerond. Dinsdag is het feest op de rooms-katholieke basisschool in Klarenbeek. De gemeente Voorst droeg ruim 500.000 euro bij. ,,Het is mooi dat we na anderhalf jaar verbouwen stil kunnen staan bij alle verbeteringen'', zegt directeur Carla Woudstra.