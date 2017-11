Nieuwbouw voor basisscholen Ugchelen en De Maten

De drie basisscholen in Ugchelen krijgen volgend jaar te maken met nieuwbouwplannen. In 2019 volgen vijf scholen in De Maten. Tot nog toe wilde wethouder Johan Kruithof niet vertellen welke scholen bij nieuwbouw betrokken zijn. Dat lekte deze week alsnog uit.

Alle drie de basisscholen in Ugchelen staan op een lijst met scholen die in 2018 met nieuwbouw te maken krijgen. Het gaat om De Touwladder, De Bouwhof en Eloy. In De Maten staan voor 2019 De Bongerd, De Horst, De Ploeg, De Schakel (locatie Muntersdonk) en De Sjofar op de rol. De Rank, in de wijk Kerschoten, is in 2020 aan de beurt.

Voor 2016-2019 stelt de gemeente ruim 25 miljoen euro beschikbaar voor onderwijshuisvesting. Wethouder Kruithof hield de namen van de scholen geheim om onrust te voorkomen. Door krimp van het toekomstig aantal leerlingen moet 8.500 vierkante meter aan klaslokalen in het basisonderwijs verdwijnen. Dat wil de gemeente bereiken met sloop en nieuwbouw. Er kunnen bijvoorbeeld scholen samen verder in één gebouw, of er kunnen scholen verdwijnen. ,,Als namen bekend worden van schoolgebouwen die hun functie verliezen heeft dat gevolgen'', zei Kruithof eind augustus. ,,Het blijkt dat ouders dan snel op zoek gaan naar een alternatief. We willen het zorgvuldig doen en het zal per jaarplan bekend worden.''

Schriftelijke vragen

In beantwoording op schriftelijk vragen van D66 over de luchtkwaliteit binnen klaslokalen verstuurde het college van burgemeester en wethouders echter een schema waarin de jaartallen van de nieuwbouwplannen staan. ,,Alle ontwikkelingen zitten nog in de beginfase'', reageert gemeentewoordvoerder Kirsten Harleman op vragen over de basisscholen in Ugchelen. ,,We geven voor deze drie scholen een beschikking af dat ze kunnen gaan ontwikkelen voor (ver)nieuwbouw. Dat wil nog niet zeggen dat er in 2018 meteen gebouwd gaat worden.''