Nieuwbouwwijk Ugchelen Buiten in Apeldoorn in trek bij huizenzoeker uit het Westen

Ze waren helemaal niet op zoek naar een ander huis; het wonen in de Maten bevalt ze ook prima. ,,Alleen als er écht iets leuks voorbij zou komen, wilden we verhuizen”, zegt Esther. Dat moment kwam een jaar geleden, vertelt Marko: ,,Aanvankelijk hadden we dit project gemist, maar in dit rijtje kwam een huis beschikbaar. Gelukkig, want deze huizen vinden we qua stijl het mooiste.”



Ze hebben een huis in jarendertigstijl. Op de hoek, tegen een bestaande groenrand. ,,Dat is hier zo mooi, dat je in een nieuwbouwwijk in het groen woont.” Van de huizen in jarendertigstijl zijn er nog voor de kerst zestien opgeleverd. De huizen erachter zijn inmiddels allemaal ‘onder kap’, zegt Gerrit Nikkels van Nikkels Bouwbedrijf, , dat Apeldoornse nieuwbouwwijk bouwt.