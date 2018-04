Nieuwe activiteiten rondom bevrijding Apeldoorn

In heel Nederland zal het einde van de Tweede Wereldoorlog vanaf volgend jaar extra aandacht krijgen. In 2019 is het 75 jaar geleden dat een groot deel van de zuidelijke provincies werd bevrijd. In 2020 is dat van toepassing voor de rest van het land.

Apeldoorn, dat vandaag, 17 april, als bevrijdingsdag heeft, haakt aan bij een aantal grotere projecten in dat verband. Het gaat onder meer een bijzondere samenwerking aan met de provincie Zeeland en de gemeenten Bergen op Zoom, Rijssen-Holten en Berg en Dal (Groesbeek). De samenhang tussen deze gemeenten is dat ze allemaal nog altijd een sterke link hebben met de Canadese bevrijders.

De gemeenten en de provincie Zeeland laten nu het 'verbindende verhaal' uitwerken en vastleggen. Dat brengt dat stuk geschiedenis met de rol van Canada onder de aandacht, en kan de basis zijn voor nieuwe activiteiten. Het moet bovendien buitenlandse gasten ertoe aanzetten meer dan één plaats te bezoeken.