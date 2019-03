Nieuwe apensoort Apenheul in beslag genomen bij particulieren

De mannelijke aapjes - Lucas en Wyse - werden eind 2017 door de Spaanse autoriteiten in beslag genomen bij particulieren. Daarna werden ze naar Stichting AAP gebracht. Weliswaar zijn talapoins de kleinste van Afrikaanse apen, maar ze zijn niet geschikt om als huisdier gehouden te worden, benadrukt AAP. ,,AAP wordt op dagelijkse basis geconfronteerd met de problemen die het gevolg zijn van de handel in exotische dieren. Eigenaren willen van hun ‘huisdier’ af, omdat de aanschaf een slecht doordachte, impulsieve aankoop was, zonder zich van tevoren goed te laten informeren,” zegt directeur David van Gennep.

Zeldzaam

Apenheul is de eerste Nederlandse dierentuin die talapoins kan laten zien aan zijn bezoekers. ,,Talapoins zijn niet bedreigd in het wild, maar wel heel zeldzaam in dierentuinen’’, zegt bioloog Thomas Bionda. ,,Voor ons is het dan ook een interessante soort om te houden. Bovendien vinden we het belangrijk om deze bijzondere dieren een goed leven te geven.”