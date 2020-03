Nieuwe attracties rond bevrijding Apeldoorn zijn klaar om solo te beleven

Corona in de regio: Vier doden in Isala Zwolle, an­ti-corona estafette in Apeldoorn

20 maart Nederland verkeert nu een week in een coronacrisis, sinds premier Rutte op een persconferentie meldde dat mensen afstand moeten houden. Daarna volgden steeds meer maatregelen. Zo werd gisteren bekend dat bezoek bij alle verpleeghuizen en dagopvang voor ouderen niet meer is toegestaan. Ondanks de opgelegde maatregelen gaat het leven ook gewoon door. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.