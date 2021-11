Nieuwe beschermde gebieden voor drinkwater op Veluwe: ‘Leeg niet zomaar je zwembadje met chloor’

Kan Voorst aandeelhou­der blijven van Leisure­lands? Pv­dA-GroenLinks denkt van niet: ‘De burger snapt er zo niks meer van’

Wie trekt er aan de touwtjes bij de plannen voor recreatiegebied Bussloo? Beheerder Leisurelands of de gemeente Voorst? Met die vraag zit de Voorster partij PvdA-GroenLinks. De gemeente is namelijk naast vergunningverlener en handhaver, ook aandeelhouder in Leisurelands. „De burger gelooft niet dat de gemeente de belangen op deze manier goed kan wegen.”

6 november