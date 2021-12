Nieuwe brandweerkazerne Apeldoorn vermoedelijk aan rand van De Maten

Apeldoor­ner die honkbal­knup­pel gebruikte bij verkeersru­zie moet naar Pieter Baan Centrum

Zelf vinden Apeldoorner Danial S. (30) en zijn advocaat al enkele maanden dat hij op vrije voeten zou moeten komen, maar de rechtbank in Zutphen ging daar dinsdagmiddag opnieuw niet in mee. De van poging tot doodslag verdachte S. moet eerst naar het Pieter Baan Centrum (PBC) voor psychiatrische observatie. Zijn voorlopige hechtenis kan in afwachting daarvan niet worden opgeheven.

